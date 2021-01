Cordoglio per Loretta Compiani

PESCAROLO (21 gennaio 2021) - Addio a Loretta Compiani scomparsa all’età di 48 anni. La notizia della sua morte, improvvisa, ha colpito duramente la comunità di Pescarolo. Una donna molto amata e conosciuta. In tanti ieri nelle prime ore della mattinata, sono rimasti attoniti ed increduli dopo aver appreso la tragica notizia.

Un malore improvviso l’aveva colpita nei giorni scorsi tanto che era stata ricoverata d’urgenza in ospedale a Brescia, ma nonostante le cure dei medici non c’è stato nulla da fare. L’intera comunità di Pescarolo si stringe al dolore del marito Marco e dei figli Luca ed Elisa. Una famiglia molto conosciuta e sempre presente alle iniziative del paese. Una moglie, mamma ma anche una grande lavoratrice. La sua professionalità, competenza e spirito di servizio hanno permesso di farsi conoscere e farsi apprezzare anche all’interno dell’Ascom, dove lavorava.

«Una dipendente infaticabile – ricorda Andrea Badioni, presidente di Confcommercio –, competente e capace di guardare con grande positività alla vita. Una grande perdita per tutti». Nella giornata di oggi sarà allestita la camera ardente presso l’abitazione, mentre i funerali verranno celebrati domani mattina alle 10 presso la chiesa parrocchiale di Pescarolo.

