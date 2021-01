Spazio, Salini (Fi-Ppe): «Thales Alenia Space realizzerà parte dei nuovi satelliti Galileo»

BRUXELLES (20 gennaio 2021) - «L’assegnazione di parte del maxi contratto da 1,47 miliardi di euro, per la fornitura di 6 dei 12 nuovi satelliti ultramoderni del sistema europeo Galileo, all’italiana Thales Alenia Space, joint venture con Leonardo, è una notizia importantissima. Un risultato che conferma il posizionamento dell’Italia ai massimi livelli nel mondo per capacità di sviluppo industriale, ricerca e innovazione tecnologica. E’ a questo modello che il governo deve guardare anche negli investimenti collegati al Recovery Plan: lo Spazio è infatti un settore strategico su cui occorre scommettere con forza, perché in grado di generare crescita, nuovi servizi utilissimi ai cittadini e posti di lavoro per i giovani». E’ quanto dichiara l’eurodeputato Fi-Ppe Massimiliano Salini, relatore del Programma spaziale Ue 2021-2027 e vice presidente dell’Intergruppo ‘Sky and Space’ del Parlamento Ue. «E’ la prima volta - sottolinea Salini - che una fornitura di satelliti nel settore spazio viene assegnata con il nuovo meccanismo del ‘double source’, che ho fortemente voluto in quanto relatore del nuovo Programma spaziale Ue: una modalità di selezione che obbliga la Commissione Ue ad indicare non più uno ma due fornitori diversi, accrescendo così la competitività e favorendo la concorrenza: in questo modo si eliminano i rischi di monopoli da parte di singoli Stati, si potenzia l’innovazione e aumentano le opportunità per le aziende europee».

