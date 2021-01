Vigile aggredito, solidarietà di sindaco e giunta

CREMONA (20 gennaio 2021) - Il Sindaco, l'Assessore alla Sicurezza, la Giunta e il Segretario Generale esprimono solidarietà e vicinanza all’agente della Polizia Locale aggredito e gravemente ferito mentre era impegnato nel controllo della regolarità di mezzi pesanti. Nella giornata di ieri, non appena informati di quanto accaduto, il Sindaco Gianluca Galimberti e l’Assessore Barbara Manfredini si sono messi subito in contatto con l’agente per manifestargli la loro vicinanza e ringraziarlo per avere compiuto il suo dovere nonostante la dura prova che ha dovuto affrontare. "In questi mesi difficili la Polizia Locale ha sorvegliato il territorio cittadino per fare rispettare le regole attraverso l’accompagnamento, l’ascolto, la spiegazione delle norme, confrontandosi sempre correttamente con tutti gli utenti. Un compito per nulla semplice, che gli agenti della Polizia Locale hanno saputo svolgere, come è stato riconosciuto in molteplici circostanze, con efficacia, professionalità e grande senso del dovere". Sindaco, Giunta e Segretario Generale rivolgono a tutti gli appartenenti al Corpo della Polizia Locale il loro più sincero ringraziamento per il senso di responsabilità, di servizio, il coraggio e l’abnegazione che dimostrano quotidianamente.

