Vescovato, chiesto un punto vaccinale presso Cremona Soccorso

VESCOVATO (20 gennaio 2021) - Il sindaco Gianantonio Conti ha scritto ad Ats Val Padana e Asst Cremona per poter istituire un punto vaccinale contro il Covid presso la sede della Cremona Soccorso. "La presidente dell'associazione ci ha contattati e ha messo a disposizione ambulatori e spazi per poter essere di supporto per Vescovato e il territorio di paesi limitrofi".

