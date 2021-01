Norme anti-Covid non rispettate, sanzioni dei carabinieri

CREMONA/VESCOVATO (20 gennaio 2021) - Durante la serie di controlli finalizzato anche al rispetto delle normative di prevenzione e diffusione "Covid-19" sul territorio, i carabinieri hanno adottato una serie di provvedimenti.

A Vescovato, è stata disposta la chiusura temporanea di un bar per 5 giorni e sanzionato un cliente trovato mentre all'interno del locale stava consumando bevande.

A Cremona, i militari hanno proceduto alla contestazione della violazione prevista dal D.P.C.M. in relazione al divieto di spostamento in comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità ad un 27enne residente a Castelverde.

Inoltre, un equipaggio della Sezione Radiomobile della Compagnia di Cremona contestava la violazione amministrativa, per non aver rispettato l'obbligo di permanere nella propria abitazione/domicilio dalle ore 22 alle ore 5, ad una 46enne di origini rumene, residente a Cremona, controllata in orario notturno in Piazza Risorgimento.

