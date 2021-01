Direttivo spaccato. E il Fadigati va alle elezioni

CICOGNOLO (20 gennaio 2021) - Dopo la spaccatura con tanto di dimissioni, si va verso il rinnovo del consiglio direttivo al centro sportivo Fadigati. Preso atto delle dimissioni del presidente Pietro Mariani e dei due consiglieri Matteo Ferrari e Paolo Garavelli, il circolo sta definendo con che modalità procedere alle elezioni del nuovo consiglio nelle giornate del 30 e 31 gennaio (essendo in zona rossa sono in corso delle verifiche). Una frattura interna, quella che ha diviso il centro sportivo, che si è verificata nei mesi scorsi. Motivi legati alla gestione della struttura in un periodo di pandemia e discordanze nella rendicontazione di alcune attività hanno creato malumori tra i soci e nell’organo dirigenziale. Nessuno se la sente di parlare, si guarda al futuro. Ma c’è un dato inconfutabile: si va ad elezioni anticipate dopo le dimissioni di due consiglieri e del presidente. Il direttivo, eletto nel dicembre del 2018, avrebbe dovuto rimanere in carica per quattro anni. Invece in occasione dell’ultima assemblea dei soci, è stata ufficializzata la decisione di Mariani di lasciare la guida del Fadigati. Il bilancio approvato con una manciata di voti ha fatto percepire al direttivo che si era persa la fiducia dei soci.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO