Allenamenti al buio, multati i furbetti della palestra

CREMONA (19 gennaio 2021) - Palestra aperta in barba ai divieti divenuti ancor più stringenti con il ritorno della zona rossa. Per questo motivo il gestore di una struttura sportiva della città è stato sanzionato dagli agenti della Polizia locale. Un verbale da 400 euro. Di fatto, il titolare della palestra ha consentito a un gruppo di clienti di entrare a svolgere allenamenti, nonostante questa cosa sia espressamente vietata dalle norme anti Covid. Gli utenti della palestra si allenavano con il riscaldamento spento, illuminati soltanto dalle luci dei cellulari, tutto questo per non far capire all’esterno quel che stava accadendo all’interno. Anch'essi sono stati multati.

