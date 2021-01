Viabilità, tangenziale più vicina

CORTE DE’ FRATI (20 gennaio 2021) - Incontro tra l’amministrazione di Corte de’ Frati e i tecnici della Provincia di Cremona per organizzare i prossimi passi in vista della realizzazione della tangenziale tra Noci Garioni e l’area del cavalcavia di Aspice: «Sono soddisfatto – spiega il sindaco Giuseppe Rossetti – e la riunione è servita per ricominciare a mettere in pista tutta l’operazione. Si partirà con una serie di operazioni tecniche con rivisitazione del progetto e aggiornamento dei costi di cantiere, a cui seguirà l’approvazione finale del progetto esecutivo da parte dell’ente sovracomunale e quindi si stima di arrivare all’appalto a cavallo tra fine anno e inizio gennaio 2022 per poi iniziare con l’opera, che dovrebbe durare all’incirca 1 anno e mezzo».

L’input a ridare slancio all’infrastruttura che tiene banco sin dal 1999 è arrivato con l’approvazione dell’ordine del giorno allegato al bilancio di previsione 2021-2023 della Lombardia di fine dicembre per finanziare la tangenziale tramite 6 milioni e 500 mila euro. Questo grazie anche all’impegno dei consiglieri regionali cremonesi sulla scia delle richieste fatte pervenire precedentemente in Regione dal Comune di Corte de’ Frati e dall’Unione Oglio Ciria.

