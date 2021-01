Al via la campagna #ConsigliAMOILVACCINO

CREMONA (19 gennaio 2021) - All’insegna dello slogan #ConsigliAMOILVACCINO prende il via oggi l’iniziativa, promossa dalla Presidenza del Consiglio Comunale di Cremona, volta a sostenere la campagna di vaccinazione Covid-19. Il Consiglio Comunale di Cremona, nella seduta del 15 gennaio, ha approvato all'unanimità un documento di pieno sostegno alla campagna di vaccinazione in corso. I singoli consiglieri comunali sono stati inoltre inviati a farsi personalmente promotori di una campagna di sensibilizzazione. Come annunciato in quella sede, il Presidente del Consiglio Comunale Paolo Carletti si rivolge ora ai colleghi dei capoluoghi di provincia della Lombardia perché si facciano attivi promotori della campagna #ConsigliAMOILVACCINO volta ad una capillare sensibilizzazione a livello territoriale.

