Covid-19, impennata di contagi a Castelverde

CASTELVERDE (19 gennaio 2021) - Aumento significativo di positivi a Castelverde. Da 2 persone contagiate dal Covid-19, nel giro di una decina di giorni si è passati a 29. Un dato che ha messo in allerta l'amministrazione. Il sindaco fa sapere che sembra che il fenomeno sia riconducibile ad una festa in abitazione privata organizzata lo scorso 29 dicembre da giovani per festeggiare in anticipo la fine dell'anno. Uno o più positivi hanno quindi infettato gli altri participanti che a loro volta hanno trasmesso il virus ai familiari. "Una circostanza che deve far riflettere e un affronto nei confronti di chi si è sempre comprato bene" spiega il sindaco.

