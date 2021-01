In provincia di Cremona 22 contagi e una vittima

[CLICCA QUI PER INGRANDIRE]

CREMONA (18 gennaio 2021) - Come sempre il report di Regione Lombardia del lunedì fotografa una situazione che deve fare i conti con un numero più basso di tamponi processati nel weekend. A fronte di 16.338 tamponi analizzati (di cui 13.966 molecolari e 2.372 antigenici) i nuovi casi di positività sono 1.189 (il rapporto è al 7,2%). In provincia di Cremona i nuovi contagi sono 22. Nelle Terapie intensive il numero dei pazienti ricoverati scende a 449 (-3) mentre i ricoverati negli altri reparti diminuiscono di 57 unità e attualmente sono 3.553. Nelle ultime 24 ore in Lombardia si sono registrati altri 45 morti - uno in provincia di Cremona -, dato che porta il totale dei decessi a decessi a 26.282.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO