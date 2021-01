CREMONA (18 gennaio 2021) - Il sindaco, Gianluca Galimberti, annuncia lo stanziamento di 300 mila euro per favorire l'occupazione giovanile e sostenere le imprese. «Parliamo di giovani - scrive il primo cittadino -. Di imprese e di lavoro. Lo facciamo proprio in questi giorni in cui (purtroppo) i nostri ragazzi invece che rientrare a scuola in presenza almeno al 50%, si sono ritrovati di nuovo davanti ad un computer. Proprio per questo, il progetto che vi raccontiamo è fondamentale, concreto e di speranza! Come Comune, abbiamo deciso di investire a fondo perduto 300 mila euro (parte del contributo della Banca d'Italia destinato all'emergenza Covid) per sostenere i tirocini extracurricorali di giovani o persone in difficoltà lavorativa, sgravando le imprese, incentivando nuovi inserimenti di personale, favorendo il lavoro e lavoro giovane. Con questi soldi finanziamo anche attività di tutoraggio, formazione e riqualificazione del personale. Abbiamo pubblicato un bando (https://www.comune.cremona.it/node/499479) per le aziende che vogliono partecipare al progetto e strutturare con il Comune un accordo di partenariato, sfruttando cosi anche le competenze qualificate del nostro personale dell'IG Cremona. Le domande possono essere inviate da oggi. Un lavoro importante che ha coinvolto i settori delle Politiche Educative Cremona e quello delle Comune di Cremona - Politiche Sociali e che ci consente di affrontare i problemi connessi all'emergenza covid con uno sguardo rivolto ai giovani e alle aziende...uno sguardo rivolto al futuro!».

