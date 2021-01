Arrestati dai carabinieri i Bonnie e Clyde della droga

CREMONA (18 gennaio 2021) - I carabinieri della Sezione Radiomobile di Cremona hanno arrestato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso un disoccupato 20enne, nato in Marocco, senza fissa dimora e una disoccupata 39enne, nata Cremona. I due sono stati notati aggirarsi in modo sospetto in via degli Arenili e sottoposti a controllo; la 39enne deteneva due involucri di cellophane contenenti 2 grammi di cocaina e 2 involucri in plastica trasparente, contenenti 6 grammi di hashish. Considerato che entrambi erano stati visti poco prima uscire da una vicina abitazione, dove dichiaravano di risiedere insieme, i militari procedevano ad effettuare una perquisizione domiciliare, nel corso della quale venivano rinvenuti 1.850 euro in contanti, ulteriore sostanza stupefacente (8 grammi di cocaina, 6 grammi di eroina e 23 grammi di hashish), un bilancino di precisione e vario materiale utile per il confezionamento. Le indagini proseguono per fare piena luce sull’entità del volume di affari illeciti posti in essere dalla coppia.

