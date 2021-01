Addio a Eneina Tornelli, la storica ristoratrice

FORMIGARA (18 gennaio 2021) - L’osteria che conduceva è chiusa da tempo, ma nell’immaginario collettivo Eneina Tornelli è sempre rimasta lì: dietro al bancone e alla guida del locale che magistralmente ha gestito per decenni. Scomparsa nei giorni scorsi a 92 anni, domani alle 14.30 verrà salutata al cimitero da tutta Formigara: paese che nei suoi confronti sente di avere un debito di riconoscenza. La Trattoria del Pescatore, affacciata su piazza Marconi, all’ombra della chiesa, era qualcosa di più di un semplice luogo di ritrovo. Frequentata dalla gente del posto, ma anche dai lavoratori del fiume, per molti clienti era realmente una seconda casa. Negli anni in cui l’accoglienza era ancora un valore, e un pasto caldo non per tutti era scontato, Eneina apparecchiava anche per chi la possibilità di pagare non l’aveva. Vedova di Battista Festari, lascia le figlie Carolina e Antonella, e una folta schiera di nipoti. Un altro figlio, Mario, era prematuramente scomparso.

