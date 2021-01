Deroga alla zona rossa, Speranza risponde ai sindaci: 'Richiesta al vaglio'

CREMONA (17 gennaio 2021) - La richiesta, nero su bianco in una lettera e inoltrata al ministro Roberto Speranza dal presidente della Provincia Mirko Signoroni e dai sindaci di Cremona, Crema e Casalmaggiore, Gianluca Galimberti, Stefania Bonaldi e Filippo Bongiovanni, era chiara: differenziare le diverse zone della Lombardia a seconda della gravità della situazione pandemica e allentare la restrizioni in quelle province, come quella di Cremona, dove il virus sta colpendo meno. La notizia è che quella istanza è stata inoltrata dallo stesso Speranza alle massime istituzioni sanitarie nazionali, vale a dire all’Istituto Superiore di Sanità e alla direzione generale di Prevenzione sanitaria. Lo ha comunicato il capo di Gabinetto del ministro della Salute ai sindaci firmatari.

