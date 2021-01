Scontro in via Manna, auto contro la chiesa di Santa Lucia

CREMONA (16 gennaio 2021) - Un ferito lieve e mobilitazione di polizia e soccorritori in seguito ad uno scontro che ha coinvolto due auto in via Ruggero Manna. L'incidente è avvenuto poco dopo le 20, all'altezza dell'incrocio con via Tribunali. Per cause in corso di accertamento, sono entrate in collisione una Jeep Renegade e una Volkswagen Golf. La berlina tedesca, in seguito all'impatto, è uscita di strada e ha terminato la propria corsa contro l'abside della chiesa di Santa Lucia. Ad avere la peggio è stato un 39enne, soccorso da un equipaggio della Croce Verde e trasportato in ospedale per accertamenti.