Casalbuttano, Ospedale della Carità: tutti immunizzati

CASALBUTTANO (17 gennaio 2021) - Anche la fondazione Ospedale della Carità di Casalbuttano scende in campo per contrastare la diffusione del Covid-19: vaccinati tutti gli oltre 200 ospiti. A fare il punto della situazione, spiegando anche quali saranno i prossimi passi della struttura di via Marconi, è il responsabile sanitario Alessandra Marrè «Ne abbiamo vaccinati 230 e abbiamo ancora qualche fiala per lunedì. E con la settimana in arrivo verranno vaccinati anche tutti gli operatori in modo da aver somministrato la prima dose del vaccino a tutti entro il 20 di gennaio. Sottolineo il grandissimo impegno del personale, nessuno escluso: sono stati davvero eccezionali, sono commossa. Sono venuti prima in servizio e si sono fermati anche dopo il turno perché volevano partecipare».

