San Bassano, positivi in mensa e sul bus: screening per 100 studenti

SAN BASSANO (17 gennaio 2021) - Di norma, il 19 gennaio, gli studenti di San Bassano lo trascorrono a casa, perché in paese in ossequio alla festa del patrono le scuole rimangono chiuse; quest’anno invece lo passeranno in palestra dove l’Ats Val Padana ha predisposto uno screening di massa per oltre cento bambini. Il monitoraggio si è reso necessario dopo che due persone, poi risultate positive al Covid, sono entrate in contatto con gli alunni: si tratta di operatori addetti a servizi esterni della scuola, precisamente alla distribuzione dei pasti e al trasporto scolastico. Tra mensa e bus, entrambi i soggetti hanno interagito con gli scolari all’interno di un luogo chiuso e con poca aerazione; così, valutate le circostanze, l’Agenzia di tutela della salute ha organizzato a fini preventivi un’intera giornata di test, ai quali ci si potrà sottoporre su base volontaria.

