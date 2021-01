Museo del lino, allarme: 'Si rischia la chiusura'

PESCAROLO (17 gennaio 2021) - Un anno drammatico e un futuro incerto per il Museo del lino. Il 2020 si è chiuso con il 90 per cento in meno dei visitatori a fronte di spese fisse di gestione che comunque devono essere affrontate. «Come tutti i musei – spiega la presidente Stefana Mariotti – siamo chiusi. E lo siamo ormai quasi da un anno. Nel 2020 abbiamo dovuto disdire le visite di molte scolaresche e anche i visitatori occasionali sono diventati una rarità. Gli accessi nel corso dell’anno che si è appena concluso sono stati un centinaio». Una dato che preoccupa e fa riflettere. Solitamente infatti la struttura pescarolese riusciva ad avere più di mille visitatori. Il futuro? Mariotti non si sbilancia. «Quando sarà il momento l’assemblea si riunirà e assieme valuteremo cosa fare». L’unica cosa certa è che il patrimonio conservato all’interno di questo stabile non può andare perso o dimenticato, deve essere valorizzato, ne va della storia e della tradizione del territorio che, se non adeguatamente sostenuto, rischia di perdersi».

