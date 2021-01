La tangenziale avanti di corsa

ROBECCO (17 gennaio 2021) - «C'è soddisfazione nel vedere che i lavori stanno procedendo in maniera celere – spiega il sindaco di Robecco, Marco Pipperi -, c’è curiosità in paese e si tratta di una tematica relativa alla sicurezza e alla viabilità del territorio sentita». E arrivano conferme sullo stato di avanzamento dell’opera anche da Autovia Padana: «Oltre il 60%».

Di settimana in settimana, dunque, proseguono a passo spedito i lavori di realizzazione della tangenziale tra Robecco e Pontevico, infrastruttura dal costo complessivo di 17 milioni 415 mila 681,11 euro che coinvolge Autovia Padana, gestore dell’autostrada A21 Brescia-Cremona-Piacenza, e il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Da progetto la variante alla ex statale 45 bis via Brescia si sviluppa per una lunghezza complessiva di 3.7 chilometri e si pone tre obiettivi: eliminare le criticità viabilistiche tramite la predisposizione di un semi-anello viario che aggira i due centri abitati, realizzare un adeguato inserimento della nuova infrastruttura in un territorio a prevalente destinazione agricola, segnato dalla presenza del fiume Oglio. E fungere da elemento catalizzatore per favorire i traffici di interscambio tra l’autostrada A21 (casello di Pontevico) e l’importante bacino di utenza di Robecco e Pontevico.

La conclusione dei lavori a termini contrattuali e alla luce dei condizionamenti subiti dall’emergenza Covid-19 è fissata al 23 marzo 2023 ma resta sempre più concreta la possibilità relativa ad una realizzazione anticipata, con l’infrastruttura che potrebbe anche essere ultimata già entro la fine della prossima stagione estiva, quindi verso settembre 2021.

