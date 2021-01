Vaccini, nelle Rsa di Trigolo e Crema adesioni massicce

TRIGOLO (16 gennaio 2021) - Vaccini anti Covid somministrati in 48 ore. A tutti: ospiti e operatori. La Rsa Milanesi-Frosi di Trigolo, e così pure la residenza Rosetta di Crema, dependance della casa madre trigolese, si sono allineate alle altre strutture provinciali che hanno completato la prima fase del percorso di immunizzazione. Le operazioni si sono svolte negli ambulatori, con ordine e tranquillità. Pressoché totale la copertura tra la popolazione residente e ampia anche quella tra i dipendenti. Nel dettaglio sono stati vaccinati il 98 per cento degli anziani e l’80 per cento dei lavoratori di entrambe le strutture (Trigolo e Crema), oltre al personale delle cooperative che è regolarmente presente tutti i giorni all'interno dei locali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO