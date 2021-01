Doppia scazzottata alla stazione dei pullman, soccorsi quattro minorenni

CREMONA (15 gennaio 2021) - Doppia scazzottata nel piazzale dei bus, al largo di via Dante. Episodi distinti e soggetti diversi, ma tutti minorenni. Il bilancio di giornata è di quattro adolescenti soccorsi e trasportati in ospedale. Nessuno pare aver riportato lesioni serie ma il quadro che ne emerge è comunque inquietante, tant’è che gli agenti della Questura stanno raccogliendo informazioni per ricostruire l’origine degli scontri ed eventualmente adottare gli opportuni provvedimenti. Al momento non ci sono denunce.

Il primo momento di tensione si è vissuto alle 13.45. In autostazione gli strascichi di un litigio avvenuto poche ore prima all’interno di un istituto scolastico hanno generato un confronto tra alcuni ragazzini. La zuffa ha poi avuto un epilogo a Soresina. Peraltro, da quel che si è appreso, l’alterco sfociato all’interno della scuola non era sfuggito all’attenzione dei docenti e della dirigenza, tanto è vero che a carico di alcuni allievi era stato emesso un provvedimento di sospensione.

Di ben altra natura, invece, l’aggressione che si è consumata due ore e mezza più tardi, poco dopo le 16, sempre nell’area di parcheggio dei mezzi pubblici. In questo caso, stando a una prima ricostruzione, i contendenti si sarebbero affrontati come conseguenza di un diverbio nato per questioni amorose.