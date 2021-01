Luci accese e saracinesche aperte, la protesta di baristi e ristoratori di Pizzighettone

PIZZIGHETTONE (15 gennaio 2021) - Luci accese e saracinesche alzate, ma nessuna somministrazione per evitare multe. Ristoratori e baristi della città in riva all’Adda aderiscono così alla protesta nazionale #ioapro1501. A partire dalle 18 hanno acceso le luci dei loro locali, esposto cartelli e si sono messi davanti alle porte nelle vie semi deserte. Un modo più soft, ma comunque significativo, per portare avanti la protesta che hanno avviato giovedì mattina davanti al Torrione.