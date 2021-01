IOAPRO, Confesercenti Cremona: 'Ancora una volta gli operatori dimostrano grande responsabilità'

CREMONA (15 gennaio 2021) - L’iniziativa #IoApro, lanciata sui social in questi giorni allo scopo di coinvolgere tutti gli operatori del commercio, in particolare modo quelli che lavorano nel settore della ristorazione e degli esercizi pubblici, a Cremona ha avuto poche adesioni. Nel prendere atto di questa scelta da parte degli imprenditori del territorio Confesercenti della Lombardia Orientale ribadisce ancora una volta il grande senso di responsabilità dimostrato in un momento drammatico per le imprese, durante il quale il protrarsi delle chiusure, le continue restrizioni, l’insufficienza dei ristori arrivati a singhiozzo e una modalità di comunicazione che rende impossibile qualsiasi programmazione anche a breve periodo, lascia migliaia di persone nell’assoluta incertezza lavorativa, economica ed esistenziale.

«Abbiamo sempre evidenziato il fatto che dietro ogni vetrina ed ogni insegna ci sono persone e famiglie che vivono del loro lavoro - afferma il presidente Agostino Boschiroli - Non mi riferisco solo ai titolari, ma anche ai dipendenti e all’indotto generato. Siamo tutti connessi e ormai il corto circuito di un ingranaggio virtuoso che è l’ossatura portante della nostra economia è stato avviato. Il tempo è davvero scaduto: al centro della discussione ora non possono esserci più solo i ristori, ma decisioni più forti ed efficaci. Chiediamo che le tasse e le imposte che sono state posticipate, a questo punto vengano del tutto azzerate. E’ il minimo che si deve fare, per rispetto ad operatori che ancora una volta hanno saputo anteporre il bene comune, alla propria esistenza».

Boschiroli continua: «Apprendiamo inoltre che la Lombardia sarà trasformata ancora una volta in zona rossa. Riteniamo gravissima tale scelta. Di fronte a questa decisione, ribadiamo a gran voce che le misure vengano modulate in base alle situazioni epidemiologiche dei territori interni. A tale proposito chiediamo un intervento diretto del sindaco di Cremona Gianluca Galimberti che seguendo le richieste del primo cittadino di Bergamo Giorgio Gori chieda una deroga per la nostra città. E’ il minimo che si deve fare per ripagare commercianti e imprenditori della loro grande responsabilità e senso civico dimostrati oggi».

