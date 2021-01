Ha il reddito di cittadinanza con cinque case a Gadesco

GADESCO (15 gennaio 2021) - Riceveva il reddito di cittadinanza pur essendo proprietario di cinque unità immobiliari a Gadesco Pieve Delmona non dichiarate. Mantovano, è uno dei 26 «furbetti» che la Guardia di Finanza di Mantova, in collaborazione con l’Inps, ha individuato, scoprendo che tutti percepivano, senza averne i requisiti, il sostegno economico ad integrazione dei redditi familiari. Si parla di un totale superiore a 260 mila euro di sussidi intascati in modo indebito. Tutti i trasgressori sono stati denunciati alla Procura della Repubblica perché responsabili di vari reati, il più grave dei quali punito con la reclusione fino a 6 anni, come previsto per chi rende dichiarazioni non veritiere per ottenere o mantenere indebitamente il reddito di cittadinanza.





