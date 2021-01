Addio al dottor Mainardi, il medico di tutti

ACQUANEGRA (14 gennaio 2021) - Addio al medico amico di tutti. L’inizio d’anno porta purtroppo dolore e cordoglio anche a Fengo, Acquanegra e Grumello, in lutto per la scomparsa del dottor Leandro Mainardi. L’ha stroncato a 68 anni il male che da tempo aveva cominciato a minare la sua fibra. Sposato con Mari, era in pensione dal 14 dicembre.

Originario di Malagnino, aveva cominciato la sua attività nei tre paesi nel 1987 e con il passare degli anni aveva instaurato con i mutuati un rapporto di stima e fiducia sempre ricambiate. Nel tempo libero amava viaggiare soprattutto in sella alla sua due ruote, Leandro Mainardi. «Con grande dolore ho appreso la notizia della scomparsa di Leandro - ricorda commosso il sindaco di Acquanegra Oreste Bricchi - il nostro medico di famiglia. Una grande persona».



Infine, la passione per la musica: da molti anni era il chitarrista solista della band The Doctors, il gruppo musicale formato dai medici cremonesi Alberto Miracca (batteria), Mauro Piroli (basso), Paolo Denti (tastiere), Giancarlo Mancabelli (chitarra), insieme ai cantanti Antimo Lombardi e Monica Toscani. Un gruppo che ha trasformato la passione per la musica in uno slancio di solidarietà: il ricavato di concerti, esibizioni e anche di un cd è sempre stato devoluto in beneficenza, a MEDeA e ad altre associazioni cremonesi. Sabato alle 10 i funerali nella chiesa di Sant’Alessandro a Fengo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO