Ambulatorio pronto, il sindaco: «Ora manca solo il pediatra»

OSTIANO (15 gennaio 2021) - Sono terminati i lavori al nuovo ambulatorio pediatrico. Il servizio è pronto a decollare e l’amministrazione guidata dal sindaco Canzio Posio lancia un appello ai medici dei piccoli pazienti per poterlo attivare in locali rimessi a nuovo e confortevoli. «Come avevamo promesso – spiega il primo cittadino – ci siamo impegnati per implementare i servizi sanitari presenti sul territorio comunale. I locali, che si trovano all’interno dello stabile di proprietà della fondazione Benefattori ostianesi, nei pressi della chiesetta di San Rocco, sono stati sistemati e pronti ad essere utilizzati. Abbiamo iniziato a prendere contatti con i pediatri di zona e speriamo che aderiscano in modo da garantire la loro presenza almeno qualche ora la settimana». Per il momento infatti se un bambino non si sente bene, i genitori sono costretti a trasportarlo in auto nei vari ambulatori presenti a Isola Dovarese o a Vescovato, in base al pediatra prescelto e al giorno in cui riceve. Con questa nuova struttura si vuole rendere di più facile accesso un servizio fondamentale in una sede appropriata, senza barriere architettoniche e con un ampio parcheggio a disposizione sia per gli utenti che per il personale.

