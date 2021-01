A Castelvetro serra in casa con piante di ‘maria’

CASTELVETRO (15 gennaio 2021) - Aveva attrezzato la sua abitazione creando una piccola serra per la coltivazione di marijuana, ma i carabinieri hanno rovinato i suoi piani e l’hanno denunciato a piede libero. A finire nei guai, ieri, è stato un 40enne di Cremona che vive in una frazione del paese. Dove l’operazione dell’Arma non è di certo passata inosservata. A conclusione di indagini legate al contrasto della compravendita di sostanze stupefacenti – fenomeno che purtroppo dilaga nella Bassa Piacentina richiamando anche parecchi compratori cremonesi – i militari della stazione di Monticelli hanno bussato alla porta dell’uomo. E in seguito a perquisizione hanno rinvenuto alcune piante di marijuana (in parte già essiccate) ma anche oggetti che fanno pensare proprio alla coltivazione organizzata, al confezionamento e alla preparazione delle dosi per la vendita: bilancino di precisione, cellophane, lampade.

