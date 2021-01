Servizio Civile Universale: un posto disponibile nella sede di Cremona di CSV Lombardia Sud

CREMONA (14 gennaio 2021) - È uscito il nuovo bando di Servizio Civile Universale, un'occasione unica per crescere, acquisire nuove competenze, e mettersi al servizio della comunità. CSV Lombardia Sud - Centro di Servizio per il Volontariato mette a disposizione un posto da volontario di Servizio Civile Universale presso la propria sede di Cremona all’interno del progetto "Wishland - La comunità che vorrei" del Comune di Cremona.

Un Infoday online lunedì 18 gennaio 2021 alle ore 16. Chi fosse interessato a partecipare o ha domande sul progetto Wishland può compilare il modulo online entro domenica 17 gennaio. Prima dell’incontro riceverà il link per collegarsi all’infoday tramite piattaforma zoom.

Le caratteristiche del servizio. Il periodo di volontariato avrà una durata di 12 mesi. Il servizio avrà un orario di 25 ore settimanali e un monte ore annuo di 1.145 ore. I volontari ammessi percepiranno un assegno mensile dell’importo di 439,50 Euro.

I volontari potranno svolgere attività come:

Supportare la promozione e organizzazione di progetti in collaborazione fra scuole e organizzazioni del Terzo Settore per incentivare il volontariato fra i giovani

Aiutare lo staff di CSV Lombardia Sud nella gestione dei rapporti con le associazioni di volontariato e nella segreteria gestionale e organizzativa

Supportare gli operatori del CSV nei rapporti con studenti e insegnanti, partecipando anche agli incontri operativi

Aiutare lo staff del CSV nel coinvolgimento degli studenti come volontari in eventi organizzati dal CSV o da altre realtà del Terzo Settore

Svolgere attività di ricerca e aggiornamento sul mondo del volontariato e dell'associazionismo per favorire il coinvolgimento di nuovi volontari

Supportare le attività di orientamento a nuovi volontari in cerca di una associazione nella quale impegnarsi

Aiutare gli operatori di CSV in attività di matching fra richieste di volontari e offerte di volontariato

Monitorare e raccogliere opportunità di volontariato estivo nazionale e internazionale

Supportare lo staff del CSV in eventi nelle fasi di organizzazione, promozione e svolgimento

Nella sezione “Selezione volontari" del sito www.serviziocivile.gov.it ci sono tutte le informazioni e la possibilità di leggere e scaricare il bando. Ci si può candidare fino alle ore 14 di lunedì 8 febbraio 2021.

Il progetto Wishland. Il progetto mira a incentivare la partecipazione attiva e il protagonismo civico dei giovani nell’ambito della vita sociale, culturale, associativa e istituzionale delle comunità di riferimento; si ispira all’obiettivo 4 dell’Agenda 2030 – in particolare al punto 4.7, vuole infatti promuovere i valori e la conoscenza dei diritti umani, l'uguaglianza di genere, la promozione di una cultura di pace e non-violenza, la cittadinanza globale e l'apprezzamento della diversità culturale e del contributo della cultura allo sviluppo sostenibile. In un momento di profonde trasformazioni sociali, il progetto vuole offrire ai giovani un’occasione per valorizzare le proprie capacità, conoscere le opportunità del proprio territorio, mettersi al servizio della propria comunità, favorire nuovi sguardi sul futuro e contribuire a generare valore sociale.

Per richiedere informazioni sul Servizio Civile Universale a Cremona è possibile scrivere all’indirizzo mail h.salah@csvlombardia.it.

