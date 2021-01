CAPPELLA CANTONE (14 gennaio 2021) - La Provincia fissa i primi paletti. Il progetto di una discarica di rifiuti speciali, non pericolosi, prevista nell’ex cava di Cappella Cantone va integrato e modificato. Con una relazione di otto pagine, inviata per conoscenza anche ad Ats, Arpa e alla Prefettura di Cremona, la responsabile del procedimento ha elencato ai tecnici di Roncelli Costruzioni le criticità da correggere e le lacune da sanare per ottenere l’autorizzazione. Ce ne sono su più fronti. Primo fra tutti, fare chiarezza sui materiali che si intende conferire, allegando una specifica analisi del mercato degli stessi che giustifichi la reale necessità della discarica in questione, anche sotto il profilo sociale ed economico. Seconda osservazione rilevata, tutt’altro che trascurabile, l’impatto sulla viabilità.

