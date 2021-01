CREMONA (14 gennaio 2021) - È Cremona la provincia lombarda che ha effettuato il maggior numero di tamponi in rapporto alla popolazione: 60.365 ogni 100 mila abitanti. Il dato, elaborato sulla base di statistiche della Regione Lombardia, conteggia tutti i tamponi diagnostici ma non quelli di riscontro successivi a un esito positivo del primo tampone, quello diagnostico appunto. Con una importante avvertenza: il numero assoluto è molto più alto delle persone che hanno fatto il tampone, perché può capitare di ripetere il test anche più volte. Emblematico il caso di chi lavora in ambito sanitario o gli sportivi professionisti.

Il dato, in ogni caso, è prezioso perché permette di fare confronti non sul numero di esami eseguiti in termini assoluti, ma sul dato in rapporto alla popolazione residente. È insomma possibile cercare di capire a che punto è l’attività di ‘caccia’ ai casi positivi provincia per provincia, che, insieme al vaccino e al tracciamento dei contagi, è uno degli strumenti chiave per contenere il contagio e disinnescare eventuali focolai.

