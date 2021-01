San Nazzaro, una mamma e sei adolescenti ripuliscono il paese

MONTICELLI (13 gennaio 2021) - Dopo i ripetuti atti vandalici delle scorse settimane, da San Nazzaro arriva il bel messaggio di una mamma e di sei adolescenti: nel pomeriggio hanno deciso di ripulire il paese, per dare il buon esempio. A complimentarsi con loro anche il presidente dell’Anspi Sport San Nazzaro, Antonio Saraconi, che intende coinvolgere i ragazzi in iniziative insieme all’oratorio. “In un momento come questo in cui lo sport è fermo e i punti di ritrovo chiusi, anche per evitare bravate, ai ragazzi vanno offerte alternative. E questa iniziativa è un’ottima proposta”. Sarà ripetuta sabato.

