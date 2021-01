CREMONA (13 gennaio 2021) - L'impatto è stato spaventoso: pochi minuti prima delle 13 un mezzo pesante e una Golf sono entrati in collisione in pieno rettilineo, lungo la tangenziale. Il conducente della vettura, un 25enne, è rimasto ferito in modo serio ed è stato soccorso dai volontari della Croce Verde. La dinamica è al vaglio degli agenti della Polizia locale, che sono intervenuti sul posto insieme ai vigili del fuoco. Nella carambola è stato danneggiato il punto di luce di uno dei lampioni a margine della sede stradale: immediato l'intervento degli operai di Citelum.

