Approvato in via definitiva il Piano attuativo per l’ampliamento di Avantea

CREMONA (13 gennaio 2021) – Approvato in via definitiva dalla Giunta, su proposta del vice sindaco Andrea Virgilio, il Piano Attuativo relativo all'Ambito di Trasformazione denominato CR.35 di via Porcellasco presentato dal prof. Cesare Galli in qualità di legale rappresentante della Società Avantea S.r.l. Dopo che la Giunta, il 2 dicembre scorso, aveva dato il via libera dell’adozione del Piano, la relativa deliberazione, con tutti gli allegati, è stata pubblicata per la raccolta di eventuali osservazioni. Entro i termini stabiliti non è pervenuta alcuna osservazione, pertanto la Giunta ha potuto oggi approvare in via definitiva il Piano Attuativo cui farà seguito la stipula della convenzione urbanistica.

“Dopo i passaggi avvenuti in Consiglio Comunale, l’adozione del Piano in Giunta lo scorso 2 dicembre, al termine di un percorso stabilito da Regione Lombardia, con la delibera di oggi si chiude in via definitiva il procedimento e questo consente ad Avantea di procedere con la realizzazione del suo importante progetto”, dichiara il vice sindaco Andrea Virgilio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO