Effettuata l'autopsia sul corpo di Leccese

CREMONA (12 gennaio 2021) - E’ stata effettuata in mattinata l’autopsia sul corpo di Domenico Leccese, il falegname di 83 anni di Segrate, recuperato nelle acque del Porto canale nei giorni scorsi. L’esame stabilirà le cause del decesso ma per il momento tutte le ipotesi sono aperte. Intanto l’automobile con la quale il pensionato aveva raggiunto Cremona non è ancora stata trovata.

