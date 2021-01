Quinzano d'Oglio, malore fatale per un 75enne

QUINZANO D'OGLIO (12 gennaio 2021) - Malore fatale per un 75enne questa mattina alle 10.50 lungo via Nember: l'uomo è stato rinvenuto in un capanno limitrofo all'abitazione da un amico, ormai deceduto. Sul posto sono subito intervenuti i sanitari del 118 con due ambulanze e l'automedica a supporto e sono stati allertati anche i carabinieri del comando compagnia di Verolanuova. La salma è già stata restituita ai familiari.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO