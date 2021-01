[CLICCA QUI PER INGRANDIRE L'IMMAGINE]

CREMONA (11 gennaio 2021) - Come ogni lunedì il report della Regione Lombardia segnala una diminuzione dei tamponi analizzati durante il weekend. Nelle ultime 24 ore, infatti, a fronte di 13.356 tamponi processati, sono 1.431 i nuovi positivi (il rapporto fra contagiati e tamponi analizzati è sceso al 10,7%). In provincia di Cremona i nuovi positivi sono 46. A conferma del momento delicato con una circolazione crescente del virus, il numero dei ricoverati nelle Terapie intensive segna un leggero aumento: 462 (+3). In calo, invece, il numero delle persone ospedalizzate negli altri reparti: 3.522 (-76). nelle ultime 24 ore in Lombardia ci sono stati altri 62 morti, dato che porta il numero totale delle vittime della pandemia a 25.849.

