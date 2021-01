Scontro tra quattro auto, tre conducenti feriti

FIESCO (11 gennaio 2021) - Carambola fra quattro auto a Fiesco, lungo la provinciale per Castelleone. Tre i conducenti feriti, tutti molto giovani: due con traumi lievi, uno in condizioni più serie ma comunque cosciente, trasportato in ospedale con l'eliambulanza. Rilievi in corso da parte dei carabinieri.

