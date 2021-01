CREMONA (11 gennaio 2021) - Scattato nei giorni scorsi presso il consultorio dell'Asst di Mantova, lo screening di Ats Val Padana con test HPV per la ricerca del DNA di Papilloma Virus Umano verrà esteso nel corso del 2021 ai distretti di Cremona e Crema. Nel corso dei prossimi tre anni il nuovo protocollo sarà a regime per tutte le oltre 170 mila donne in età target (34-64 anni) dell'Ats. L’organizzazione dello screening, che previene l’insorgenza del carcinoma del collo dell’utero, comporta la messa in opera di un impianto tecnologico ed informatico tra Ats e Asst che consente la registrazione e il tracciamento del percorso dei campioni biologici prelevati.



