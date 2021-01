Perde il controllo dell'auto e finisce nel campo, grave 24enne

GENIVOLTA (11 gennaio 2021) - Perde il controllo dell'auto alla curva di Ariadello, tra Genivolta e Soresina, sbatte contro la sponda di un fosso e si ribalta. Uscita di strada da brividi alle 8 per un 24 enne di Bariano (Bergamo). Nello schianto ha riportato varie ferite ma da quel che si è appreso non è in pericolo di vita. Trasportato in eliambulanza all'ospedale, è sempre rimasto cosciente. La causa dell'incidente è al vaglio della polizia stradale di Pizzighettone.

