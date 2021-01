CREMONA (10 gennaio 2021) - Sono ben 66 le persone risultate positive al Covid nella struttura Casa Serena di via Aselli. Dagli accertamenti effettuati dall'Ats sono risultati contagiati 49 ospiti, 8 suore, 5 operatori e 4 volontari. Dei 49 ospiti, 38 sono tenuti in isolamento all'interno della struttura; per 11 è stato disposto il ricovero in ospedale, soprattutto per motivi precauzionali anche vista l'età.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO