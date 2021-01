CREMONA (10 gennaio 2021) - E' stato riscontrato un focolaio da Coronavirus presso Casa Serena di via Aselli a Cremona, la casa di riposo per signore anziane. Sarebbero una trentina i contagiati. Tutti gli interessati si trovano ora in quarantena. E' intervenuta l'Ats Val Padana che ha informato i rispettivi medici di famiglia.

