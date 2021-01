CREMONA (10 gennaio 2021) - Il primo pensiero di giornata l’ha rivolto alla sua Gaetana perché, per la prima volta dopo 75 anni di matrimonio, non festeggeranno insieme il compleanno. Ieri Renato Rodighiero di anni ne ha compiuti 98 e fra quattro giorni la sua amata ne avrebbe compiuti 93. A dividerli è stato il Covid-19: la scorsa primavera entrambi si sono ammalati e sono stati ricoverati in ospedale, la donna purtroppo non ce l’ha fatta. Distrutto dal dolore, Renato ha voluto dedicarle una bellissima poesia di Eugenio Montale: «Un ultimo struggente saluto che non ha potuto farle di persona – ci aveva raccontato la nipote Ottavia Valeria Ghilardi –. Un ulteriore, piccolo gesto del suo grande amore».

Di gesti d’amore, alla sua Gaetana, Renato continua a riservarne anche ora. Ieri ha spento le candeline anche per lei, ma prima l’ha ricordata in una storia su Facebook. Perché il neo 98enne, oltre ad essere un grande studioso e amante della lettura e della letteratura, ha due pagine social: su Fb e su Instagram.

