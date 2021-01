CREMONA (10 gennaio 2021) - Dal governo 10 milioni di euro di ristori per la flotta cosiddetta minore, che naviga principalmente sui laghi e sui fiumi italiani. «Una boccata di ossigeno per le imprese di navigazione che operano con navi minori nel settore del trasporto turistico di persone via mare e nelle acque interne», afferma Salvatore Gambardella, il presidente dell’Associazione italiana armatori italiani trasporto passeggeri, che conta 150 imprese e una flotta di 600 imbarcazioni, quasi tutte adibite al trasporto di turisti. Possono fruire della misura di sostegno le imprese di navigazione che dimostrino di avere subìto, a causa degli effetti della pandemia, nel periodo compreso tra il primo febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020, una diminuzione del fatturato pari o superiore al 20 per cento rispetto al fatturato registrato nel medesimo periodo dell’anno 2019, tenuto conto della riduzione dei costi sostenuti. Fondi arriveranno anche alle imprese di Cremona: la Cremona Crociere del comandante Federico Molinaro e la Navigazione Interna del comandante Francesco Zanibelli, le due che, fino alla pandemia, hanno garantito l’arrivo a Cremona via fiume ammirando le bellezze del Po.

