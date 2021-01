Cremona Soccorso, vaccinati i primi cinquanta soccorritori

VESCOVATO (9 gennaio 2021) - I primi cinquanta volontari della Cremona Soccorso di Vescovato questa mattina sono stati vaccinati contro il Covid-19. Domani toccherà ad altri venti e nei prossimi giorni ai volontari che hanno aderito alla campagna per contrastare la diffusione del Coronavirus. "Mi sono vaccinato. L’ho fatto per me, per mio figlio e per mia moglie. Per poter lavorare in sicurezza, per i miei pazienti che trasporto e soccorro e per i miei colleghi. Per tutti coloro che non ci sono più". Queste le parole di un dipendente condivise dalla presidente Livia Cornale.

[GUARDA LE FOTO]

