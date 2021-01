CREMONA (9 gennaio 2021) - Ieri sera alcuni agenti di Polizia Penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale di Cremona sono stati vittima di un'aggressione ad opera di un detenuto nord africano che ha creato anche danni alla struttura. A darne notizia è Daniele Sciaudone, Vice Segretario Provinciale USPP (Unione Sindacati Polizia Penitenziaria) e referente della struttura, che racconta così l’episodio: “Durante una normale attività di servizio all’interno di una sezione, un soggetto di origine nord africana con furia inaudita, si è scagliato contro il personale di vigilanza per futili e pretestuosi motivi. Tre gli agenti coinvolti che hanno riportato contusioni refertate dal locale Pronto Soccorso, di cui uno ha subito un brutto colpo ad un occhio. Danni anche alla struttura, in quanto il soggetto ha distrutto anche beni dell’Amministrazione”.

