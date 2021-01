"Sentieri Letterari", incontro con Ferruccio De Bortoli il 12 gennaio

CREMONA (9 gennaio 2021) - Il prossimo appuntamento con la rassegna culturale online "Sentieri letterari nella contemporaneità" promossa dall'UST Cremona è fissato per martedì 12 Gennaio alle ore 17. Ospite dell'incontro, promosso in collaborazione con Arca Fondi SGR e trasmesso in diretta streaming sul canale Youtube dell'Ust, sarà l'editorialista Ferruccio De Bortoli che presenterà il suo ultimo volume dal titolo "Le cose che non ci diciamo (fino in fondo)". Insieme all'autore interverranno anche Gianni Letta, giornalista e già Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, l'economista Carlo Cottarelli, Direttore dell'Osservatorio sui Conti Pubblici dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, e Ugo Loser, Amministratore delegato Arca Fondi.

Sarà possibile seguire la diretta streaming al seguente indirizzo https://tinyurl.com/y2lymebt.

