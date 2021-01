Sventata truffa con il panettone

CREMONA (8 gennaio 2021) - Giovani, capelli scuri, accento del Nord Italia, la donna alta circa un metro e sessanta, l’uomo un metro e settanta. Estremamente eleganti, lei con una piccola borsa a tracolla, lui vestito tutto di bianco, un panettone in mano. Entrambi estremamente gentili. Segni particolari: truffatori. Si aggiravano in via degli Ontani, oggi pomeriggio. Hanno tentato di truffare una anziana di 85 anni che ha poi chiamato i carabinieri. È allarme.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO