Nel bar armato di coltello: minacce e colluttazione, una persona ferita

SAN BASSANO (8 gennaio 2021) - Entra nel bar armato di coltello, minacciando avventori e barista. Nasce una colluttazione e una persona rimane ferita - colpita probabilmente da un pugno - fortunatamente in modo non grave: si tratta di un 46enne del paese che ha cercato di calmare il soggetto. L'episodio si è verificato poco dopo le 16 al bar Jeko di San Bassano. Da quanto si è appreso l'aggressore sarebbe stato bloccato dai carabinieri, intervenuti prontamente. Quanto avvenuto è ancora in corso d'accertamento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO