Collisione tra due auto, ruota 'strappata' e traffico in tilt

CREMONA (8 gennaio 2021) - Singolare incidente attorno a mezzogiorno in via Manzoni/piazza Roma: sono entrate in collisione una Porsche che procedeva in direzione nord e una Hyundai bianca parcheggiata in seconda fila, contromano, probabilmente con le ruote anteriori girate, tanto che l’altra vettura ne ha agganciata una e l’ha letteralmente strappata dal semiasse. Bloccate entrambe le auto e pure un bus di linea, impossibilitato a passare sulla carreggiata ostruita dall’incidente. Inevitabili le ripercussioni sul traffico.

